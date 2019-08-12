Российское антидопинговое агентство заинтересовано в заключении договора с Мордовией

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о заинтересованности в заключении нового соглашения о сотрудничестве с Мордовией. Напомним, прежний договор расторгли в июне 2018 года из-за нарушений проживающими в республике спортсменов антидопинговых правил и несоответствия субъекта требованиям.

«Мордовия является значимым субъектом в спорте. Мы заинтересованы в заключении нового качественного соглашения, которое будет направлено на развитие сотрудничества. Самое главное, чтобы эти условия были приняты»,– заявил господин Ганус ТАСС. Ранее предполагалось, что новый договор будет подписан между республикой и РУСАДА после чемпионата мира по футболу в 2018 году.