Началось сооружение подпорной стенки для строительства подъездных дорог к «Лахта-центру»

В Приморском районе Петербурга началось сооружение конструкции подпорной стенки для строительства подъездных дорог к «Лахта-центру». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Работы по строительству окаймляющих общественно – деловой центр улиц и примыканий к дороге за 1,2 млрд рублей выполняет ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Как пояснили в КРТИ, окончание свайных работ намечено на конец августа 2019 года, а до конца года основные работы по созданию подпорной стенки будут завершены.

По словам председателя комитета Сергея Харлашкина, « в будущем здесь появятся новые развязки и магистрали, которые разгрузят как Приморское шоссе, так и улицу Савушкина».