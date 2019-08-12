Новороссийское АО «НЛЭ» в полтора раза увеличила скорость выгрузки пиломатериалов

Использование инновационных лесовозных платформ позволило АО «Новорослесэкспорт» (входит в Группу НМТП) в 1,5 раза увеличить скорость выгрузки пиломатериалов с инновационных платформ.

Как сообщили в пресс-службе НМТП, речь идет о новых четырехосных платформах с 20-ю стойками. Они отличаются увеличенной погрузочной длиной 18,5 метра и вмещают от 130 до 145 куб. м пиломатериалов каждая. Использование инновационных лесовозных платформ позволяет отгружать на 70-90% больше готовой продукции по сравнению со стандартными полувагонами, вместимость которых составляет около 76 куб. м пиломатериалов.

«Конструктивные особенности данной модели обеспечивают сокращение времени и расходов на погрузку и выгрузку, что позволило АО «НЛЭ» ускорить погрузо-разгрузочные работы в 1,5 раза», – рассказали на предприятии.

Василий Хитрых