На Дону нарушители заплатили 3 млн рублей штрафов за нескошенную амброзию

Сотрудники административной инспекции Ростовской области с мая этого года составили 627 протоколов об административной ответственности за нескошенную амброзию, сообщает пресс-служба госоргана. Общая сумма штрафов составила 3 млн руб.

Непринятие мер по покосу травы является нарушением правил благоустройства территорий поселений и городских округов, ответственность за которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 3 тыс. руб., на должностных лиц - от 8 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц - от 25 тыс. до 70 тыс. руб. - говорится в сообщении.

Наибольшее количество нарушений допустили руководители детских садов и школ, а также главы муниципальных образований. В отношении должностных лиц инспекция составила 334 протокола, в отношении юридических лиц – 244 протокола.

Дарья Голякова