Троих ставропольцев будут судить за мошенничество и коммерческий подкуп

Геленджикский городской суд Краснодарского края рассмотрит дело трех ставропольцев, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает управление генеральной прокуратуры РФ в ЮФО.

По версии следствия, в период с августа 2017 года по март 2018 года члены организованной группы участвовали в аукционах, где разыгрывались лоты на аренду муниципальных земельных участков. Злоумышленники убеждали заинтересованных в приобретении земли участников аукциона платить им за нечинение препятствий в выигрыше. Кроме того, на аукционе в Ростове, где разыгрывалось право аренды озера, подозреваемые получили от юридического лица коммерческий подкуп за помощь в победе. Своими действиями обвиняемые причинили ущерб на общую сумму более 1 млн. руб.

Дарья Голякова