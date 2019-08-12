Чиновников Воскресенского района наказали за неверные сведения в декларациях

В Воскресенском районе 37 должностных лиц администрации привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В частности, 22 служащих администраций Воскресенского района, Синодского и Елшанского муниципальных образований не отразили сведения о наличии объектов недвижимости, банковских счетах и денежных средствах на них, о неосновных доходах. Начальник управления образования администрации скрыл автомобиль супруги и ряд банковских счетов, начальник управления закупок не указал доход и сведения о своих банковских счетах. Аналогичные нарушения допустили еще 15 руководителей.

Марина Ковалева