В Краснодаре 13 августа отключат светофоры на кольце Старокубанской и Селезнева

Во вторник, 13 августа, с 10:00 до 16:00 будут менять светофоры на кольцевом пересечении улиц Селезнева, Старокубанской и Сормовской. Как сообщили в мэрии, всего будет поменяно десять светофоров для транспорта и восемь — для пешеходов.

Во время замены объектов на данном участке будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня, 12 августа, с 10:00 до 17:00 среды, 14 августа, отключены светофоры в районе «Диагностического центра» на улице Красных партизан. Специалисты ГУП КК «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» поменяют четыре светофора для транспорта, и два — для пешеходов.

Василий Хитрых