В четверг в Самарской области ожидается потепление до 30 °C

Температура воздуха в четверг в Самарской области поднимется до 30 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот день в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Будет дуть неустойчивый слабый ветер. Ночью столбик термометра опустится до 10 °C.

По информации синоптиков, «с середины недели северо-западные потоки воздушных масс сменятся на юго-западные и южные». Также в Самарскую область в это время начнет поступать более сухой и жаркий воздух южных широт. При этом средняя температура воздуха во второй декаде августа в регионе ожидается на 1° C выше нормы.

Георгий Портнов