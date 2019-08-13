Активным гедонистам

Белый цвет сам по себе традиционно ассоциируется с чем-то чистым, свежим, легким, энергичным. А белые часы — с активным и здоровым образом жизни, морским отдыхом, солнцем, загаром, и все благодаря серферским G-Shock 1990-х годов и керамическим Chanel J12 начала 2000-х. Популярность занятий спортом стремительно растет, часы белого цвета становятся все более актуальными, и рынок наполняется самыми разными предложениями: от спортивных дайверов и хронографов до бриллиантовых трехстрелочников на шелковом ремешке.

Chanel, часы J12, 38 мм, сталь, белая керамика

Легендарные J12 в этом году пережили хирургическое вмешательство, в результате которого получили мануфактурный автоматический механизм вместо кварцевого и несколько визуальных изменений. Когда дизайнер Жак Элле работал над их созданием в 1999 году, то вдохновлялся гоночными яхтами J-класса на Кубке Америки. Первая модель была выполнена в черной керамике, а в 2003-м появилась версия в белой и быстро стала эталоном часов одновременно спортивных, элегантных, стильных и устойчивых к повреждениям. J12 этого года сохранили все лучшее от оригинальной версии и стали еще совершеннее. Единственная подверженная царапинам деталь старой модели — задняя крышка из стали — теперь выполнена из сапфирового стекла, так что добавляем суперсовременный механизм и получаем вневременные часы.

Zenith, часы Defy Classic, 41 мм, белая керамика

Керамический корпус есть и у новых Zenith Defy Classic. Благодаря диаметру в 41 мм они подойдут и мужчинам, и женщинам с крупным запястьем, а скелетонированный циферблат делает их привлекательными для любителей нового модернизма. Из керамики выполнены и женственные Richard Mille RM 07-01. Внутри их бочкообразного корпуса могут быть бриллианты, вставки из поделочных камней или даже миниатюрная скульптура в виде сладостей (новинка 2019 года).

В отдельную группу можно выделить дайверские часы. Это новинки прошлого года Ulysse Nardin в линейке Diver с серым циферблатом, хотя у марки есть и строго женские «дайверы» с циферблатом из перламутра и бриллиантами. А также новые Breitling Superocean диаметром всего 36 мм и по очень привлекательной цене.

Casio, часы Baby-G ВАХ-100, 46,1 х 42,4 мм, сталь, пластик

Стоит особо отметить и специальную лимитированную серию Hublot Classic Fusion Chronograph Ibiza, вышедшую этим летом и вдохновленную летним морским отдыхом и традиционными цветами острова Ибица.

Что же касается классических белых «серферских» часов Casio G-Shock или Baby-G, они по-прежнему неубиваемы. Только стали чуть тоньше и могут теперь похвастаться индикаторами приливов-отливов, лунных фаз, даты и дня недели, а иногда еще и шагомером. Срок службы кварцевой батарейки заявлен всего три года, но и стоимость сильно меньше, чем у моделей крупных швейцарских часовщиков.

Екатерина Зиборова