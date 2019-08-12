В Ульяновской области директор ДК похитила бюджетные средства под видом малоимущей

В Ульяновской области директор дома культуры похитила средства из регионального бюджета, сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, злоумышленница направляла справки о собственном доходе в заниженном размере в учреждение социальной защиты населения, что позволило признать ее семью малоимущей. Воспользовавшись статусом, женщина организовала направление дочери в детский лагерь, что повлекло нарушение прав малолетних из действительно малоимущих семей. Ущерб оценили в 14 тыс. руб.

На руководителя ДК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Алена Смирнова