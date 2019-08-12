В Волгодонске детский сад закрыли на два месяца из-за грибка на стенах

Волгодонский районный суд вынесено решение об административном приостановлении деятельности одного из детских садов Волгодонска на 60 суток, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Причиной для такого решения послужило обнаружение в двух группах садика на стенах, потолке и игровой комнате разводы, грибок, отставание обоев от стен и протекание кровли.

«Данные нарушения создавали угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, ухудшения условий пребывания детей в дошкольной организации, а так же могли стать причиной возникновения заболеваний у детей», - говорится в сообщении.

Судебные приставы опечатали помещения двух групп до устранения руководством детского сада выявленных нарушений.

Дарья Голякова