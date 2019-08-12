МЧС предупредило об усилении ветра и грозах в Челябинской области

В Челябинской области снова объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, по данным Челябинского гидрометцентра, во второй половине дня 12 августа, ночью и днем 13 августа в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

В связи с непогодой повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач и вал деревьев.