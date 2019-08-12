Около 96% предприятий Свердловской области используют цифровые технологии

Порядка 96% предприятий Свердловской области используют информационно-коммуникационные технологии: они оснащены компьютерами, подключены к интернету и имеют свои сайты. Об этом на первом заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» сообщила директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. «Свердловская область занимает первое место в УрФО по использованию цифровых технологий. В разрезе отраслей промышленности, на первом месте по этому показателю – металлургия, за ней следует машиностроение»,— уточнила она.

«Специалисты проанализировали потребности отраслей регионального хозяйства и сфер жизни свердловчан. Результаты анализ легли в основу программы цифрового развития экономики региона»,— сообщил заместитель свердловского губернатора Олег Чемезов. Госпожа Лаврикова добавила, что по полученным данным, цифровизация активно развивается в сферах финансов, услуг, торговли IT.

Программа по развитию цифровой экономики включает пять направлений: информационную инфраструктуру и безопасность, кадры для цифровой экономики, цифровые технологии и цифровое государственное управление, сообщил директор регионального департамента информатизации и связи Юрий Гущин. Группа по развитию цифровой экономики в регионе была создана по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева. В нее вошли представители региональных министерств, представители экспертного сообщества и бизнеса.

Дарья Соколова