Пять кандидатов претендуют на освободившееся место в Казгордуме

Пять кандидатов зарегистрировались на дополнительные выборы в Казгордуму, которые пройдут 8 сентября одновременно с выборами в Госсовет. Как говорится в сообщении мэрии, это представитель «Справедливой России» Рузаль Шамсутдинов, кандидат от ЛДПР Кирилл Евсеев, а также самовыдвиженцы Артур Зарипов, Юрий Кочкин и Анна Надырова.

Выборы пройдет по Кулагинскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Казгордумы третьего созыва Елены Войтко.

Одному из кандидатов, который также был самовыдвиженцем, отказали в регистрации, поскольку у него не было полного набора необходимых документов и достаточного количества представленных подписей. По словам главы избиркома Казани Фарита Гараева, жалоб и других обращений от участников избирательного процесса не было.

"Ъ-Казань"