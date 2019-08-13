Хорошее поведение оценит суд

Новосибирский облсуд отменил решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) экс-председателю регионального политсовета «Единой России», предпринимателю Юрию Глазычеву. Он отбыл половину пятилетнего срока, назначенного ему за мошенничество с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд руб. За это время, согласно материалам дела, бывший политик проявил себя с хорошей стороны: он трудился на восстановлении церкви, работал аниматором на конкурсах для заключенных и даже написал для стенгазеты колонии ряд заметок на тему «формирования правопослушного поведения у осужденных». Теперь вопрос об УДО бывшего видного единоросса будет рассмотрен заново.



Новосибирский областной суд в понедельник отменил решение Калининского райсуда, отказавшего в УДО 66-летнему Юрию Глазычеву — бывшему главе политсовета регионального отделения «ЕР».

Приговор Юрию Глазычеву, который обвинялся в махинациях почти на 1 млрд руб. с кредитом банка «Уралсиб», вынесли в декабре 2016 года. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему присудили пять лет лишения свободы в исправительной колонии (ИК) общего режима. Попытка адвокатов обжаловать приговор не увенчалась успехом. Первое время бывший политик находился в ИК №3 ГУФСИН по Новосибирской области, расположенной в городской черте. В феврале 2018 года ему существенно смягчили условия содержания и перевели в колонию-поселение.

Отбыв половину назначенного ему судом срока, Юрий Глазычев направил в Калининский райсуд прошение об УДО. Его рассмотрение состоялось 11 июня. Представитель «Уралсиба» отказался участвовать в процессе и высказывать свое мнение по поводу ходатайства заключенного Глазычева. Сотрудник исправительного учреждения поддержал прошение об УДО своего подопечного. Защита отметила, что, учитывая почтенный возраст экс-политика, нет особой необходимости держать его в колонии. В его личном деле отсутствуют взыскания, а количество поощрений за примерное поведение перевалило за 40. Сам Юрий Глазычев пояснил, что самым активным образом участвовал в общественной жизни колонии: он работал на восстановлении церкви, занимался подготовкой и проведением всевозможных конкурсов и спортивных мероприятий. Для местной стенгазеты он подготовил ряд статей «по формированию правопослушного поведения и профессиональной ориентации осужденных».

Райсуду этого показалось мало, и он отклонил прошение Юрия Глазычева. «Само по себе большое количество поощрений и добросовестное отношение к труду не является безусловным основанием для УДО»,— указал в своем постановлении судья Константин Скорбов. Экс-политик опротестовал решение. Как рассказал “Ъ” прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Феликс Кузнецов, надзорное ведомство обнаружило в постановлении райсуда процессуальные нарушения и потребовало заново рассмотреть ходатайство Глазычева об УДО. Вышестоящий суд в этом прокуратуру поддержал.

Константин Воронов