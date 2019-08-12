Changan прекратил выпуск автомобилей в России

Компания Changan завершила сборку автомобилей на заводе в России, сообщают «Известия».

«Мы уже ничего не производим на территории России, все наши автомобили китайской сборки. Да, раньше был завод, но сейчас все машины, которые поступают, идут из Китая, полностью китайской сборки», — приводят «Известия» комментарий представителя Changan.

Напомним, выпуск машин на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области был налажен в 2016 году после дебюта китайского автопроизводителя на автосалоне в Москве. Сборка автомобилей бренда завершилась в России в 2019 году и в настоящее время конвейер, на котором производились Changan, уже разобран.