Спрос на авиарейсы в Петербург среди бизнес-туристов вырос на 18% за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года наиболее востребованными с точки зрения деловой активности городами России ожидаемо стали Москва и Петербург. При этом по числу приобретенных авиабилетов столица опережает Петербург почти в два раза. В то же время спрос на рейсы в Москву за шесть месяцев этого года остался на уровне аналогичного периода 2018 года, а вот в Северную столицу отправилось на 18% больше деловых путешественников. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами агентства делового туризма «Аэроклуб».

Среди авиакомпаний, услугами которых пользуются бизнес-туристы, в январе-июне 2019 года больше всего вырос спрос на рейсы S7 и «Победы». Если в первом полугодии 2018 года рост спроса на рейсы лоукостера составил 22%, то в этом году «Победу» выбрали почти в два раза больше командировочных. Также эксперты отметили небольшой, но стабильный рост спроса на рейсы «Аэрофлота» — 6%. У авиакомпании Utair он составил лишь 2%, а количество перелетов на бортах «Уральских авиалиний» снизилось на 7%.

Чаще всего в первом полугодии 2019 отправлялись в командировки по России представители компаний сферы ритейла (рост 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Также на 20% чаще путешествовать стали сотрудники компаний, производящих технологическое оборудование, и представители автопрома.