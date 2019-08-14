Открыт закон магнитной активности Солнца

Российские и британские ученые математически описали вариации магнитного поля Солнца в течение солнечного цикла и показали, что они совпадают с индексом солнечной активности, ранее вычисленным по солнечным пятнам. Для этого авторам пришлось пересчитать вариации солнечной активности за 100 тыс. лет. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.

На Солнце есть пятна, то есть активные области, которые представляют собой источники наиболее мощных магнитных полей. Чуть слабее они у активных зон за их границами. Вне этих двух типов поверхности звезды магнитное поле слабое, так называемое фоновое. Вместе все описанное составляет структуру солнечной короны — внешней части звездной атмосферы.

Количество пятен на Солнце может увеличиваться или уменьшаться (такие периоды называют минимумами), и по этому можно судить о солнечной активности. Со времен Маундеровского минимума 1645–1715 годов существует тенденция к увеличению средней солнечной светимости, влияющей на повышение температуры поверхности Земли. (Эдвард Уолтер Маундер (1851–1928), британский астроном, по архивным данным, установил, что в 1645–1715 годах на Солнце практически не было пятен; тогда же была холодная часть так называемого малого ледникового периода, правда, связь между этими явлениями до конца не установлена).

Недавно же были обнаружены долговременные колебания фонового магнитного поля Солнца. Они указывают, что солнечная активность в ближайшие три десятилетия будет снижаться и двигаться к современному большому минимуму.

За усиление и поддержание магнитных полей на Солнце отвечает так называемое электромагнитное динамо, механизм которого был впервые предложен Юджином Паркером (Университет Чикаго, США). Это явление получило такое название благодаря сходству с принципом динамо-машины, генерирующей электрический ток. На Солнце и других космических телах состояние магнитных полей в большинстве случаев связано с движением составляющей их плазмы. Как сказано в новом исследовании, в ранних моделях прогноза солнечной активности еще не учитывались воздействия некоторых физических процессов солнечного динамо.

Для анализа солнечной магнитной активности физики и математики использовали метод главных компонент (principal component analysis, PCA), который позволяет уменьшить размерность данных с минимальными потерями информации и найти собственные колебания солнечного магнитного поля, вызванные магнитными источниками. Созданная математическая модель позволила построить суммарную кривую его вариаций.

Получившийся в результате график иллюстрирует колебания солнечного магнитного поля в прошедшем и текущем тысячелетии, где максимум приходится на 2600 год, после которого последует его уменьшение с минимумом примерно в 3700 году. Елена Попова, кандидат физико-математических наук, сотрудница Высшей школы экономики, помогла британским коллегам из университетов Северной Амбрии, Брадфорда и Халла, применившим новейшие методы математики для нахождения собственных колебаний магнитного поля Солнца, развить модель двухслойного динамо, которая успешно описала эти результаты, полученные из наблюдений магнитных полей на солнечном диске.

«Выведенный закон позволяет дать долгосрочный прогноз солнечной магнитной активности,— рассказала Елена Попова.— 400-летняя тенденция к увеличению солнечного излучения со времен Маундеровского минимума и, соответственно, земной температуры может сохраниться в течение последующих шести веков и привести к тому, что к 2600 году земная поверхность станет теплее более чем на 2,5 °C».