Беспроволочная связь станет доступна автомобилистам

Новый автомобиль, разрабатываемый авиатором Гленном Мартином, обещает стать самым технически совершенным автомобилем, который когда-либо знала история.

Как всем известно, Гленн Мартин — ведущий американский дизайнер и производитель самолетов, в частности Martin Bomber, а также знаменитый авиатор. Вот что рассказал в интервью журналу Wireless Age Мартин об автомобиле, над созданием которого он сейчас работает: «В нем будет практически все, что сейчас есть в самолетах, в том числе комбинированная беспроволочная телефонная и телеграфная связь. По работе я постоянно бываю то в небе, то на фабрике, так что для меня исключительно важно быть на связи в любое время в любом из этих мест. Это оборудование будет также удобным способом связи с авиаторами, которые проводят испытательные полеты. В настоящее время подобное устройство стоит $2,2 тыс., но я предвижу, что в будущем цена опустится ниже отметки $500 и оно будет устанавливаться как опция на многих автомобилях высокого класса. Радиус действия телефона составляет 30 миль, а простым поворотом переключателя его можно превратить в беспроволочный телеграф с радиусом действия 300 миль. Мигающий красный огонек на приборной доске моего автомобиля будет показывать, что кто-то хочет выйти со мной на связь. Мне достаточно будет поднести трубку к уху, чтобы получить сообщение, если я буду находиться не далее 30 миль от человека, который хочет со мной поговорить».

Важность беспроволочной телефонии для авиаперелетов в последнее время осознал не только Гленн Мартин. Если в светлое время дня в радиосвязи между двумя самолетами или самолетом и наземными станциями нет нужды, то ночью она стала использоваться все чаще. На маршруте Лондон—Париж она стала применяться постоянно.

С этими и другими новостями беспроволочной связи можно подробно ознакомиться в журнале Wireless Age за 1919 год.

Подготовил Алексей Алексеев