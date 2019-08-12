В Екатеринбурге осуждены создатели финансовой пирамиды, похитившие более 63,5 млн рублей

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местным жителям Игорю Бутакову и Игорю Грехову. Они признаны виновными в хищении у 160 граждан денежных средств в особо крупном размере — более 63,5 млн руб. (ч.4 ст.159 УК РФ) — и приговорены к четырем и трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно.

По версии следствия, с октября 2012 года по сентябрь 2014 года осужденные привлекали деньги в созданные ими ООО «Русская Финансовая Компания», КПКГ «Сбережения», ООО «Клуб успешных людей». «Под обещание быстрого обогащения привлекались финансовые средства граждан, последующие выплаты некоторым из которых осуществлялись за счет финансовых поступлений от новых участников “пирамиды”»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. С теми, кто соглашался предоставить свои либо оформленные в кредит деньги, Игорь Бутаков и Игорь Грехов оформляли договоры займа, по которым предусматривались доходы до 42% годовых. Кредиты граждан якобы обслуживали компании осужденных. Если у людей отсутствовали личные сбережения, им предлагали сначала обратиться в банки. Затем деньги передавались в организации похитителей, мотивировавшие людей вознаграждением — возвращением части полученных кредитных средств.