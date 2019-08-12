Дело главного архитектора Ростова Романа Илюгина передали в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главного архитектора Ростова Романа Илюгина, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Господина Илюгина задержали в декабре 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома, однако застройщик в том месте возвели нежилое здание коммерческого назначения. Позднее суд признал его опасным строением. Следствие считает, что чиновник разрешил строительство, не получив от застройщика необходимый пакет документов.

Господина Илюгина выпустили под домашний арест в июле, до этого он полгода провел в СИЗО.

Дарья Голякова