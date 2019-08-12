На Кубани утверждена ставка субсидии возмещения затрат на приобретение телок и нетелей

Минсельхоз Краснодарского края утвердил ставку субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных телок и/или нетелей молочных или мясных пород. На одну голову ставка утверждена в размере 45 тыс. руб. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте краевой администрации. Он вступает в силу с 13 августа.

В документе уточняется, что субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета. Мероприятия направлены на поддержку растениеводства и животноводства в рамках государственной программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2018 году депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли региональный закон о поддержке животноводства. Как подчеркивает спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, необходимо дорабатывать Концепцию развития животноводства с учетом того, чтобы расположенные в крае перерабатывающие предприятия были задействованы на полную мощность.

«До 2030 года региональным сельхозтоваропроизводителям необходимо нарастить объем молока до 2 млн 175 тысяч тонн, это в полтора раза больше, чем его было произведено в 2018 году. Что касается непосредственно выпуска продукции из мяса скота и птицы, то ее объем к 2030 году должен увеличиться в 1,6 раза и составить 807 тысяч тонн», – сказал спикер ЗСК.

Василий Хитрых