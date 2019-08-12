Банки подсчитали среднюю площадь жилья у военных в Воронежской области

Средняя площадь квартир в новостройках, которые военные приобрели по программам льготной ипотеки в Воронежской области, составляет 60,31 кв. м при стоимости «квадрата» в 54,83 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального рынка за первое полугодие 2019 года, которое “Ъ-Черноземье” предоставили в занимающемся военной ипотекой Промсвязьбанке.

На вторичном рынке средняя площадь квартир военных составляет 66,28 кв. м при стоимости 1 кв. м в 47,45 тыс. руб. Среднюю площадь приобретенных в Воронежской области по военной ипотеке домов в исследовании оценивают в 124,27 кв. м (28,45 тыс. руб. за 1 кв. м).

За первое полугодие в регионе по программам военной ипотеки было приобретено 100 объектов недвижимости: 66 квартир на вторичном рынке, 24 помещения в новостройках на правах дольщиков и 10 домов с земельными участками.

Директор Промсвязьбанка в Воронеже Тимур Хлебников полагает, что «в перспективе военная ипотека может стать одним из драйверов рынка жилищного строительства в Воронежской области, где традиционно много военнослужащих». Господин Хлебников также сообщил “Ъ-Черноземье”, что большая часть сделок по военной ипотеке в банке пока приходится на рефинансирование кредитов в других финорганизациях.

Сергей Калашников