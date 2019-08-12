На Среднем Урале внедрили систему маркировки лекарств

В Свердловской области заработала региональная система передачи сведений об обороте лекарственных препаратов (АСУЛОН), сообщили в департаменте информполитики региона. Система необходима для передачи данных в федеральную государственную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП).

Все участники фармацевтического рынка должны зарегистрироваться в системе до 1 января 2020 года. В департаменте пояснили, что с нового года на территории России вводится обязательная маркировка всех выпускающихся в обращение лекарственных препаратов. В случае несоблюдения требований об обязательной маркировке продукции организации будут нести как административную, так и уголовную ответственность.

Анастасия Реутова