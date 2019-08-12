Росавиация подтвердила соответствие аэропорта «Гагарин» требованиям авиационной безопасности

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» получил сертификат авиационной безопасности. Документ выдало управление транспортной безопасности Росавиации.

Он подтверждает соответствие мер безопасности в новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных правил.

Обеспечение авиационной безопасности в «Гагарине» включает, в том числе, проведение предполетного и послеполетного досмотра воздушных судов, членов экипажей, пассажиров и багажа, грузов и почты; обеспечение охраны аэропорта, объектов его инфраструктуры и воздушных судов.

Марина Ковалева