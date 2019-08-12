Aurus Senat в Туркменистане закатится в президентский гараж

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заказал кабриолет Aurus Senat для участия в парадах: через два года страна планирует масштабно отметить 30-летие независимости. Главе государства показали российский лимузин на открытии Каспийского экономического форума. Господин Бердымухамедов посидел в салоне, расспросил про технические характеристики машины и заявил, что хотел бы купить всю линейку этих люксовых автомобилей. Сейчас в семействе Aurus есть лимузин, седан, минивен и внедорожник.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов известен как ценитель престижных авто, напомнил главный редактор журнала «Автопанорама» Андрей Безверхов: «Заказ, вероятно, будет сделан именно для президентского гаража, потому что, во-первых, вряд ли лидер Туркменистана захочет, чтобы кто-то из его подчиненных ездил на таком же автомобиле, как он. Ему хочется некоего эксклюзива.

На менее престижных, статусных моделях могут ездить, например, члены семьи Бердымухамедова.

На флагманской модели, скорее всего, будет передвигаться он сам. Кроме того, известно, что политик, в общем-то, любит, что называется, погонять на машинах, и нередко появляются видео, как он управляет спортивными моделями, поэтому наверняка ему будет интересно и в каких-то случаях ездить самому за рулем той или иной модели Aurus. При этом сегодня российский лимузин — не столько избитая тема, как те же Mercedes, на которых передвигается большинство руководителей стран. Поэтому здесь появляется некая оригинальность».

Производитель автомобилей Aurus комментировать возможный контракт с Ашхабадом пока отказывается. Но ранее сообщалось, что коммерческие продажи машин для первых лиц начнутся в этом году. Планируется, что реализовано будет не более пяти-шести машин, а их средняя цена составит 10 млн руб. Экземпляры, оборудованные специально для президентов, будут стоить порядка 18 млн руб.

Мировая премьера лимузина Aurus состоялась этой зимой в Объединенных Арабских Эмиратах. Сообщалось, что страна заключила сделку с Aurus на €110 млн — эти деньги пойдут на запуск серийного производства люксовых авто.

Вероятно, арабские и азиатские страны и будут главными рынками для Aurus, полагает замглавного редактора портала Motor1.com Юрий Урюков: «Aurus продукт, по сути, штучный, и сейчас идет на оснащение, прежде всего, российских государственных структур. То есть в частные руки автомобили не попадают. Но, естественно, продажи начнутся. Скорее всего, это произойдет одновременно со стартом, скажем так, массового производства: в 2020 году обещают открыть новый завод, на котором дело уже будет поставлено на широкую ногу.

Конечно, в первую очередь эти автомобили заинтересуют высших лиц стран СНГ, Ближнего Востока, Азии.

Сейчас уже интерес к этим российским автомобилям есть. Хорошая это машина или нет, сейчас сказать сложно, потому что если говорить о независимых экспертах, журналистах, то на этом автомобиле пока еще толком никто не поездил. Да, мы видели автомобиль на выставке. Существуют вопросы по качеству, тщательности отделки. Конечно, это пока не уровень Mercedes и Rolls-Royce, но сыграет здесь свою роль wow-эффект, wow-фактор, что это какая-то дорогая необычная, экзотическая машина из России».

Aurus Senat, который презентовали в ОАЭ, был кипенно-белым. По некоторым данным, машина осталась в стране в качестве подарка наследному принцу. А автомобиль, привезенный на Каспийский экономический форум, произвели в единственном экземпляре в уникальном цвете Lustre White, «искрящийся белый».

В Туркменистане с 2015 года действует запрет на ввоз в страну черных автомобилей, а позже запретили и вообще все темные оттенки машин.

Светлана Белова