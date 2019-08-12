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Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем Новгороде заработал велошеринг

Стоимость аренды велосипеда начинается с 150 рублей.

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Прокатом велосипедов занимается компания LuckyBike из Краснодара. В городе работает более 50 точек проката, в основном в центре. Стоимость аренды начинается с 150 рублей. Можно воспользоваться месячным тарифом за 600 рублей или трехмесячным – за 1200 рублей.

LuckyBike предоставляет велосипеды с прямой посадкой и с корзиной для перевозки грузов на руле. Велосипеды укомплектованы непрокалываемыми шинами.

Стоимость открытия бизнеса по франшизе Lucky Bike оценивается примерно в 4,5 млн рублей, а срок окупаемости может составить один год или больше.

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