В Кольцово таможня задержала мужчину с 38 кг красной икры

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли у мужчины 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, икра была расфасована по пяти брикетам из пенопласта, а также пяти полиэтиленовым упаковкам с рыбой. По словам мужчины, он вез икру в подарок на свадьбу в Финляндию. «Беспрепятственно вывозить из страны красную икру лососевых рыб разрешено не более 5 кг. Это ограничение предусмотрено для товаров, вывозимых для личных, а не коммерческих целей. А вот осетровой или черной икры разрешено вывозить всего 250 гр и только в заводской упаковке»,— пояснил замначальника таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.

В отношении мужчины возбуждено административное дело. Ему грозит штраф от одной второй до двукратной стоимости товара. Икра изъята, ее судьбу решит суд.