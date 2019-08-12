«Азовский морской порт» оштрафовали за незаконное прекращение поставки электричества

Ростовское УФАС России привлекло ООО «Азовский морской порт» к административной ответственности за необоснованное прекращение поставки электроэнергии ООО «Фрегат» ( ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ ) и оштрафовало компанию на 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Энергопринимающие устройства ООО "Фрегат" подключены к электрическим сетям Донэнерго посредством линий электропередач и подстанций, принадлежащих ООО "Азовский морской порт". Поэтому порт может оказывать влияние на энергосбережение помещения. Антимонопольный орган установил, что компания прекратила подачу электроэнергии ООО «Фрегат» без законных на то оснований», - говорится в сообщении.

«Азовский морской порт» пытался оспорить санкцию в суде, однако Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону УФАС.

Дарья Голякова