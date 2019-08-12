В Киришском районе пожарные третьи сутки тушат горящую свалку

Площадь пожара на санкционированной свалке на 69 км автодороги Зуево – Новая Ладога в Киришском районе Ленобласти к 15:00 понедельника, 12 августа, составляет 200 кв. м. На месте происшествия в настоящий момент работают дежурные смены 58-й, 59-й и 60-й пожарно-спасательных частей Ленинградской области и добровольной пожарной команды поселка Глажево (20 человек, 5 единиц техники). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Отметим, что сообщение о пожаре на свалке в Киришском районе поступило на пульт дежурного утром в субботу, 10 августа. Таким образом, спасатели борются с огнем уже третьи сутки. За это время площадь пожара увеличивалась до 300 кв. м, а затем снова уменьшилась. Информации о пострадавших не поступало.