Допустившего травму женщины в Новороссийском порту механизатора будут судить

Южное следственное управление на транспорте СК РФ передало уголовное дело в отношении 52-летнего механизатора НМТП в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, 12 июня 2018 года на втором причале Широкого пирса ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) при погрузке связки 12-метровых бесшовных труб на теплоход «Норд Монреаль» обвиняемый, привлеченный в качестве сигнальщика, допустил наезд портового тягача с грузом на сотрудницу организации. Женщина получила телесные повреждения, ей была ампутирована правая нога.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, еще одно уголовное дело возбуждено в отношении мастера службы эксплуатации объектов Новороссийского вагоноремонтного завода (входит в ПАО «НМТП»). Мужчина подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

В руководстве НМТП заявили, что пострадавшей женщине всячески оказывается помощь. В том числе и материальная. «На сегодняшний день женщина проходит курс реабилитации и обучения передвижению при помощи протеза. По истечении курса реабилитации ПАО “НМТП” приобретет для нее качественный протез. Мы ждем ее на работу, как только позволит состояние здоровья. Подготовим для нашей коллеги специальное рабочее место», - заявили в порту.

Василий Хитрых