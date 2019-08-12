Прокуратура выявила нарушения деятельности Росреестра Удмуртии

Прокуратура Удмуртии выявила нарушения федерального законодательства в деятельности управления Росреестра республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что должностное лицо управления не рассмотрело вопрос о возбуждении административного дела по ст. 7.1 КоАП РФ при обнаружении факта самовольного захвата земли гражданами. Также в единый реестр проверок не была внесена информация о результатах плановых проверок отношений нескольких администраций муниципалитетов. Кроме того, сотрудники управления допустили несвоевременное принятие решений о госрегистрации прав собственности, нарушив сроки рассмотрения обращений граждан.

Руководителю управления Росреестра по Удмуртии внесли представление об устранении выявленных нарушений, которое было исполнено. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, в отношении других проводятся служебные проверки.