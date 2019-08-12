Пострадавшая в ДТП под Новороссийском девочка скончалась в больнице

Девочка 2015 года рождения, пострадавшая в ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском, скончалась в Краснодарской краевой детской больнице. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».

«Таким образом, количество погибших в результате аварии возросло с трех до четырех человек. Трое погибших – несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла около 22:00 7 июля на автодороге Новороссийск—Керчь. Автобус Hyundai (принадлежит санаторию «Эллада» ФНС России в Анапе) возвращался из экскурсионной поездки в поселок Пшада, где туристы осматривали водопады. Тогда в краевом минздраве сообщили, что в больницах Новороссийска и Краснодара находятся 44 человека, в том числе 12 детей. Состояние пятерых оценивается как тяжелое, их экстренно прооперировали.

Причиной ДТП стало превышение скоростного режима. Водитель автобуса задержан, следствие будет просить суд о заключении его под стражу. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подробнее о ДТП читайте в материале “Ъ-Юг” «Экскурсия завершилась аварией»

Дарья Голякова