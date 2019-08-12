Saudi Aramco покупает 20% нефтехимического подразделения индийского Reliance за $15 млрд

Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco покупает 20-процентную долю в занимающемся нефтепереработкой и нефтехимией подразделении индийского холдинга Reliance Industries. Об этом компании объявили в понедельник, 12 августа. Компании заявили, что в соответствии с их договоренностью все это подразделение оценивается в $75 млрд, включая долги, тем самым стоимость доли может составить около $15 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена к марту 2020 года.

В последние годы Saudi Aramco демонстрирует возрастающий интерес к инвестициям в нефтеперерабатывающие заводы в Азии, индийский рынок, один из крупнейших в мире, привлекает особенный интерес корпорации. В прошлом году Saudi Aramco уже объявила о намерении построить в Индии нефтеперерабатывающий комплекс на $44 млрд, правда потом этот проект был отложен. Сейчас Saudi Aramco и Reliance также договорились о том, что саудовская компания будет поставлять нефтеперерабатывающим заводам Reliance до 500 тыс. баррелей неочищенной нефти в день.

Также в понедельник Saudi Aramco представила финансовую отчетность за первое полугодие — чистая прибыль компании в этот период снизилась на 12%, до $46,9 млрд. Такое снижение связано в первую очередь с падением цен на нефть. Выручка Saudi Aramco также несколько снизилась — на 2,3%, до $163,9 млрд.

Яна Рождественская