В Ульяновске прокуратура требует отправить в колонию поджигателя здания Роскомнадзора

Суд в Ульяновске вынес приговор мужчине, который обвинялся в причинении значительного ущерба путем поджога (ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ). Он был приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Весной 2018 года неработавший К. неоднократно пытался сжечь офис регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в здании по улице Карла Маркса в областном центре»,– говорится в сообщении.

По версии силовиков, мужчина купил легковоспламеняющуюся жидкость, разлил ее в стеклянные бутылки, которые хранились в гараже. После этого ночью 2 и 15 апреля, а также 9 мая минувшего он в маске разбивал молотком или камнями окна в здании управления, выплескивал горючее и поджигал его охотничьими спичками.

Впоследствии мужчина был задержан и пояснил, что пытался нанести ущерб на сумму почти 10 млн руб. из мести за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса с нелегальным видео-контентом.

Прокуратура не согласна с приговором. В настоящее время она готовит апелляцию на него. Надзорное ведомство будет добиваться для мужчины наказания в виде двух лет колонии-поселения.

Георгий Портнов