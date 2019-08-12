В лучших традициях Русской православной церкви 14 августа празднуется медовый Спас. Этот церковный праздник с давних пор укреплял веру людей в целебные свойства меда и придавал сладкому угощению особую значимость среди остальных продуктов питания.

Освящённый кусочек сот с мёдом в старину хранили дома в надежде укрепления достатка.

Торговая сеть «ЛИНИЯ» приглашает на дегустацию меда к светлому празднику Спаса!

Мы подготовили для наших покупателей специальные «острова» мёда, декорированные стойки для дегустации и продаж.

С 9 по 15 августа 2019 года огромный ассортимент мёда от российский производителей и местных пасечников!

С любовью и заботой о Вашем здоровье, Торговая сеть «ЛИНИЯ»!