В районе «Ростов-Арены» ограничат движение из-за футбольного матча

Сегодня вечером в районе стадиона «Ростов-Арена» ограничат движение, сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова. Причиной стало проведение на стадионе матча между ФК «Ростов» и «Крылья Советов».

Так, по съезду с Южного подъезда к Ростову на ул. Магистральную до ул. Левобережной ограничат с 17:30 до 00:00. С 22:00 до 00:00 ограничения будут действовать для автомобильного движения на ул. Магистральной от Южного подъезда до ул. Левобережная. С 16:00 до 00:00 в Ростове прекратят движение транспорта по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов-Арена».

Дарья Голякова