В «НАСКО» обнаружили недостачу 48 тысячи бланков ОСАГО

Временная администрация казанской страховой компании «НАСКО», которая была введена приказом Центробанка весной этого года, выявила недостачу 48,3 тыс. бланков строгой отчетности ОСАГО, говорится в сообщении ЦБ. При этом регулятор предупредил, что все договоры страхования после введения решения об отзыве лицензии компании считаются недействительными.

Напомним, что «НАСКО» лишился лицензии 15 мая. В тот же день Центробанк ввел в компании временную администрацию. Отзыв лицензии был связан с«систематическим нарушением прав и законных интересов потребителей страховых услуг». Временная администрация не получила необходимый доступ к документации и архивам, после чего она заподозрила сотрудников компании в выводе активов. Информация о противоправных действиях была передана в правоохранительные органы.

По информации Российского союза автостраховщиков, «НАСКО» вошла в топ-10 страховщиков ОСАГО по итогам первых трех месяцев текущего года. В Татарстане компания была одной из ведущих в сфере страхования.

"Ъ-Казань"