Саммит лидеров Ирана, России и Азербайджана перенесен на поздний срок

Встреча президентов России, Ирана и Азербайджана перенесена на более поздний срок. «Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

В прошлый раз встреча в таком формате проходила в Тегеране в 2017 году. Во время нее российский президент Владимир Путин предложил организовать встречу в России. Впервые лидеры в таком составе собирались в 2016 году по инициативе азербайджанского президента Ильхама Алиева.