Челябинского оппозиционера арестовали в Москве на месяц

Челябинец Борис Золотаревский, который ранее координировал местный штаб Алексея Навального, а сейчас переехал в Москву и возглавляет штаб незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, арестован на 30 суток по решению Тверского суда столицы. Об этом господин Золотаревский сообщил в социальных сетях.

Оппозиционера задержали 10 августа после его выступления на сцене на согласованном митинге в поддержку независимых кандидатов, который прошел на проспекте Сахарова. Борис Золотаревский предложил собравшимся после мероприятия «погулять у администрации президента». До суда он находился в ОВД «Китай-город».

Иван Жданов, штабом которого руководит челябинец, сейчас отбывает арест в спецприемнике в Люберцах.