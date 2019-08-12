Названа численность семей среднего класса в регионах Черноземья

В Липецкой области самое большое количество семей, по сравнению с другими регионами Черноземья, можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости». Таких семей в регионе 11,9%.

В Воронежской области — 11,2%. В Белгородской области их 9,6%. В Курской области социологи высчитали 8,3% таких семей, в Тамбовской — 6,6%. Самый низкий в макрорегионе показатель «из-за малой доли населения с высокими зарплатами» у Орловской области — 6,1%. Этот регион вошел в десятку аутсайдеров, в первой десятке нет ни одного представителя Черноземья.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля и квартиры, соответствующей количеству человек в семье, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Кроме того, были рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

В среднем по России семей среднего класса 14,2%. В Ямало-Ненецком округе их 45%, а в Ингушетии — 2%.

Сергей Калашников