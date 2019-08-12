Суд отказался снимать кандидата КПРФ Алексея Серова с выборов в Госсовет

12 августа, понедельник
Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска кандидата «Коммунистов России» Василия Новикова, выдвинувшегося в Чуйковском одномандатном округе на выборах в Госсовет республики.
Он пытался отменить регистрацию своего оппонента от КПРФ — действующего депутата думы Казани Алексея Серова. Господин Новиков указывал, что документы выдвиженца КПРФ были оформлены в нарушение избирательного законодательства.
Василий Новиков намерен обжаловать решение суда.
Напомним, выборы в Госсовет республики назначены 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, 50 — в одномандатных округах.