Суд отказался снимать кандидата КПРФ Алексея Серова с выборов в Госсовет

Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска кандидата «Коммунистов России» Василия Новикова, выдвинувшегося в Чуйковском одномандатном округе на выборах в Госсовет республики.

Он пытался отменить регистрацию своего оппонента от КПРФ — действующего депутата думы Казани Алексея Серова. Господин Новиков указывал, что документы выдвиженца КПРФ были оформлены в нарушение избирательного законодательства.

Василий Новиков намерен обжаловать решение суда.

Напомним, выборы в Госсовет республики назначены 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, 50 — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"