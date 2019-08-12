Движение на Ириновском проспекте после реконструкции трамвайной сети обещают открыть на этой неделе

Правительство Петербурга обещает открыть автомобильное движение через перекресток Ириновского проспекта и проспекта Наставников в связи с реконструкцией трамвайной сети «Чижик» на две недели раньше заявленного срока, то есть 15 августа. Об этом говорится в презентации комитета по инвестициям, представленной на заседании членов городского правительства.

Как следует из материалов, 19 августа на трамвайную сеть будет подано напряжение. 20 августа начнется обкатка подвижного состава.

Трамвай «Чижик» начал перевозку пассажиров по маршруту №8 в Красногвардейском районе Петербурга 7 марта 2018 года. Маршрут №8 стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках концессионного соглашения.

Реализацией проекта занимается ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК), созданное в январе 2013 года. Владельцами ТКК являются ИК «Лидер» (60%), «Группа ЛСР» (20%), «Главная дорога» (10%) и ООО «Новое качество дорог» (10%). Соглашение о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга Смольный и ТКК подписали в мае 2016 года. Стоимость реализации проекта, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет составляет 33,7 млрд рублей. Запустить движение на участке планируется 1 сентября 2019 года.

Яна Войцеховская