«Геоизол» отказался от иска по конкурсу на строительство путепровода во Всеволожске

Компания «Геоизол» отозвала иск к ГКУ «Ленавтодор» и компании «АБЗ-Дорстрой» по конкурсу на строительство путепровода во Всеволожске.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, компания «Геоизол» хотела доказать, что «Ленавтодором» в ходе проведения конкурсной процедуры были допущены нарушения при определении подрядчика, но отказалась от исковых требований.

Напомним, что тендер на строительство развязки был проведен в конце 2018 года. Единственным участником конкурса стало ЗАО «АБЗ-Дорстрой». С компанией был подписан контракт, работы она выполнит за 1,56 млрд руб.

В настоящее время территория под возведение виадука на Колтушском шоссе расчищена практически полностью, ведется переустройство инженерных сетей.

Проектная протяженность путепровода у станции Мельничный ручей во Всеволожске составит 1,2 км. Его построят в 2022 году.