В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Дожди, грозы, град и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в Свердловской области завтра, 13 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

«Населению не следует игнорировать прогнозы синоптиков, необходимо своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела»,— предупредили спасатели.

Ранее сообщалось, что до середины недели в регионе будут идти дожди. По прогнозам синоптиков, днем температура будет меняться от +18 до +24. На севере региона от +14 до +15. Ночью — от +10 до +15. Ветер порывистый 5-10 м/с. При грозах до 15 м/с. В Екатеринбурге также ожидаются дожди. Днем — от +21 до +24. Ночью от +13 до +15. Ветер порывистый до 13 м/с.