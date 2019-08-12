ПГК привлекла дополнительные объемы грузов предприятий «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Воронежский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 7 месяцев 2019 года перевез 3,2 млн тонн цемента и строительных грузов, что на 2% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 12%, до 2,5 млрд т-км.

«Наши крупные клиенты, такие как «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», нарастили объемы транспортировки своей продукции на фоне сезонного оживления строительного рынка. Например, в январе-июле этого года существенно вырос объем перевозок в крытых вагонах со стороны завода «Липецкцемент» (входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»). Наш филиал обеспечил своевременную и ритмичную подачу нужного количества подвижного состава к местам погрузки», – отметил директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов.

Объем внутрироссийских перевозок вырос на 2%, до 3,2 млн тонн. Строительные грузы и цемент следовали со станций Юго-Восточной магистрали в адрес грузополучателей Московской, Северо-Кавказской и Октябрьской железных дорог.

Экспортный грузопоток, основная часть которого пришлась на Республику Беларусь и Казахстан, вырос на 13%, до 15 тыс. тонн.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.