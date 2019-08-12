В конкурсную массу ЛЧПФ войдет 3,5 тыс. предметов мебели и станков

Конкурсный управляющий ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» (ЛЧПФ) Илья Вайнберг опубликовал данные об имуществе должника. Информация содержится на едином федеральном реестре банкротств.

Согласно приложенной документации, в имущество вошла мебель, компьютерная и бытовая техника, носочные и чулочные автоматы, вязальные станки и прочее. Согласно описи, в конкурсную массу предприятия войдет 3495 предметов. Они пока не оценены.

Напомним, ЛЧПФ образована в 1942 году, выпускала 177 артикулов чулочно-носочных и перчаточных изделий. С 2012 года контролируется структурами, близкими к бывшему партнеру фирмы «Вилс» Владимиру Володину. Проблемы у фабрики начались после того, как в 2014 году новый собственник на средства ООО «МСП-Лизинг» (входит в группу Внешэкономбанка) приобрел в лизинг 80 единиц вязального оборудования. Однако фабрика перестала рассчитываться с лизингодателем.

Процедура наблюдения в отношении ООО была введена осенью 2018 года по долгу в 3,2 млн руб. перед пермской компанией «Лира». Кредитор выкупил этот долг у бывшего гендиректора фабрики Константина Лешукова. Общая сумма требований, включенных в реестр, превышает 200 млн руб. Ранее управляющий Илья Вайнберг высказывал планы о восстановлении предприятия.