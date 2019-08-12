Виноградарям и садоводам Кубани предложили программы страховки с помощью господдержки

Национальный союз агростраховщиков и краевой минсельхоз разработали новые программы страхования с государственной поддержкой для производителей винограда и садоводов. Предложения включают два полиса – один по страхованию продукции, другой – по страхованию многолетних насаждений.

Как сообщили в министерстве, кубанские виноградари и садоводы могут выбрать среди четырех предложенных программ. Первая – «Грозди винограда» – защищает от потери урожая в результате града или распространения вредных организмов. Для покрытия 80% страховой стоимости урожая необходимо участие агрария в риске на уровне 10% от страховой суммы. Стоимость полиса в таком случае составит около 3 тыс. руб. на 1 га, и столько же – для субсидирующего бюджета.

По программе «Кубанская Лоза» можно покрыть риски в случае гибели кустов от заморозков. При аналогичных параметрах она обойдется в 6 тыс. либо 2,3 тыс. руб. на 1 га в год. Программа «Спелый плод» позволит застраховать урожай плодовых деревьев от потерь в результате града или заморозков. Стоимость страхования для агрария при наличии господдержки составит около 10,2 тыс. и 3,7 рублей на 1 га соответственно. Ориентировочная стоимость для садов интенсивного типа по программе «Плодовые деревья» может составить около 8 тыс. и 3 тыс. рублей на 1 га.

Василий Хитрых