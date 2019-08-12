«Окская судоверфь» построит для Камчатки грузопассажирское судно до конца 2021 года

Нижегородское АО «Окская судоверфь» выиграло конкурс на строительство грузопассажирского судна проекта NE-020.2 для федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Росречморфлота. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Судно необходимо для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским. Объект будет передан заказчику у причала морского порта «Петропавловск-Камчатский» до 15 декабря 2021 года. «Окская судоверфь» стала единственным участником аукциона. Стоимость контракта –1,36 млрд руб. Средства выделяются из федерального бюджета.

Длина судна составит 75 м, ширина – 13,4 м. Пассажировместимость – 34 человека, экипаж будет включать 18 человек. На борту будут оборудованы два грузовых трюма. Для пассажиров необходимо предусмотреть блок-каюту класса «люкс», три каюты «полу-люкс», семейную каюту матери и ребенка, 15 двухместных кают, ресторан и прачечную. Для экипажа должны быть предусмотрены четыре одноместные блок-каюты, семь двухместных кают, каюта врача, столовая, сауна.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Окская судоверфь» было зарегистрировано в Навашине Нижегородской области в 2002 году. Уставный капитал составляет 300 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор предприятия – Владимир Куликов. 90,6% долей принадлежат ПАО «Северо-Западное пароходство» (Санкт-Петербург), ООО «Валеран Пропертиз» является собственником 6,15%, еще 3,25% владеет АО «Волга-Флот» (Нижний Новгород). По итогам 2018 года при выручке в 2,8 млрд руб. прибыль составила 244,4 млн руб.

Анастасия Еремина