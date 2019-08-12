В Татарстане начали строить новый мост через Свиягу

Компания «Волго-Вятскуправтодор» приступила к строительству нового моста через реку Свияга на 757-м км трассы М7 «Волга» в Татарстане. Работы стоимостью 5,2 млрд руб. планируется завершить к 2023 году, сообщила пресс-служба компании. Сооружение возводят параллельно старому мосту, на котором одновременно начали ремонт.

Протяженность нового моста составит 379,2 метра. Он будет установлен на свайном основании из монолитного железобетона. На металлическое пролетное строение весом 2,7 тыс. тонн будет уложено двухслойное покрытие из асфальтобетона. На мосту сделают электроосвещение и металлическое барьерное ограждение.

У старого моста будут отремонтированы железобетонные опоры, будет усилено пролетное строение дополнительными металлоконструкциями и обновлено дорожное покрытие, на котором появятся антиколейные полосы, способные защитить деформационные швы от нагрузок автотранспорта. Около поселков Исаково и Гаврилково появятся автобусные остановки и надземные пешеходные переходы с пандусами и пешеходные дорожки к переходам.

Напомним, что в прошлом году в Татарстане отремонтировали три моста на федеральных трассах М7 «Волга» и Р239 «Оренбургский тракт».

"Ъ-Казань"